З початку року від кору померли семеро українців



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Із 2017 року на кір перехворіли понад 73 тисячі українців

За 5-й тиждень 2019 року на кір захворіли 3 379 людей в Україні

Із початку 2019 року в Україні внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померли 7 осіб.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина.

«З початку року внаслідок кору померли 7 українців, з них двоє — діти. З 2017 року — від початку спалаху в Україні — через ускладнення кору померли 28 українців: 17 — дітей та 11 дорослих», - сказала Стефанишина.

За 5-й тиждень 2019 року на кір захворіли 3 379 людей. Загалом з 2017 року на кір перехворіли понад 73 тисячі особи, з них 28 випадків закінчилися летально.

Раніше Верховній Раді розповіли скільки українців захворіли на кір з 2017 року.

Також відомо, що за перший місяць 2019 року в Україні зафіксовано 15 095 випадків захворювання на кір.

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Джерело: Укрінформ