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    З початку року українці встановили майже 40 рекордів

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    З початку року українці встановили майже 40 рекордів

    Традиційно, найбільшу кількість рекордів українці встановлюють у сферах «Спорт та ігри», «Кулінарне мистецтво», «Людські досягнення», «Діти», «Люди похилого віку»

    З початку 2019 року українці встановили 37 рекордів. Про це розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

    «З початку року у нас зареєстровано 37 рекордів», - зазначила вона.

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    Традиційно, найбільшу кількість рекордів українці встановлюють у сферах «Спорт та ігри», «Кулінарне мистецтво», «Людські досягнення», «Діти», «Люди похилого віку».

    Крім того, у 2019 році від українців вже надійшло 122 заявки на встановлення рекордів.

    За словами Вєтрової, заявки потрапляють до Національного реєстру рекордів онлайн, і всі чотири етапи проходження заявки людина може спостерігати самостійно в своїй рекордній справі. На останньому етапі людина отримує погодження або відхилення рекорду.

    Ця система створена в Україні за аналогією до системи Книги рекордів Гіннеса.

    Нагадаємо, за минулий рік українці встановили 622 рекорди, серед яких 480 – національні.

    Як повідомлялось, наприкінці грудня минулого року українець Олег Скавиш на прізвисько Тягнизуб протягнув зубами корабель вагою 614 тонн і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Він став 50-м українцем, чиє ім'я внесене до цієї Книги рекордів.

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