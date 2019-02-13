Вінничанка встановила новий світовий рекорд на Кубку світу в ОАЕ



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Вінничани у складі збірної України успішно виступили на Чемпіонаті світу з пара-тхеквондо та Кубку світу з пара-пауерліфтингу в м. Дубай

Цього місяця відбулися одразу два чемпіонати світу, участь у яких взяли спортсмени з інвалідністю. На змагання з паратхеквондо та пауерліфтингу поїхали й вінничани, які не лише здобули призові місця, а й встановили нові рекорди.

З 8 лютого у місті Дубай (Об’єднані Арабські Емірати) стартував Кубок світу з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Україну на змаганнях також представляли спортсмени Вінницького регіонального центру «Інваспорт» Борислав Нікротюк та рекордсменка світу Мар’яна Шевчук, повідомляють на сайті Вінницької ОДА.

Вже у перший день Кубку світу Борислав Нікротюк посів друге місце серед юніорів у своїй ваговій категорії з результатом 121 кг. Наступного дня Мар’яна Шевчук отримала золоту нагороду та встановила новий рекорд світу – 131 кілограм, при чому жінка виступає у ваговій категорії лише 55 кг.

До речі, минулого року Мар’яна Шевчук вже встановлювала світовий рекорд – тоді їй вдалося підняти штангу вагою 130, 5 кг.

Додамо, що змагання Кубку світу тривали з 8 по 12 лютого. Національна команда представлена 10 паралімпійцями. Загалом участь беруть 213 спортсменів з 39 країн.

Раніше, п’ятого лютого, у Туреччині розпочався Чемпіонат світу з паратхеквондо. У перший день змагань українська збірна отримала одну золоту та дві бронзові медалі. «Бронзу» здобули спортсменки з міста Ладижин – Інна Трофименко та Іванна Цапціна. У другий день чемпіонату збірна України отримала ще дві медалі, одну з яких виборов Антон Швець з міста Ладижин.

Він отримав бронзову нагороду. Загалом участь в змаганнях взяли близько 400 спортсменів з 69 країн світу, які боролися за медалі в розділах керугі і пумсе. У підсумку спортсмени паралімпійської української збірної завоювали «золото» та чотири «бронзи».