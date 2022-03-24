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    Події в Україні

    Шольц зателефонував Зеленському після розмови з Путіним

    Шольц зателефонував Путіну, після &ndash; набрав Зеленського - Шольц зателефонував Зеленському після розмови з Путіним
    Шольц зателефонував Путіну, після – набрав Зеленського
    фото з відкритих джерел

    Шольц заявив Путіну про необхідність найскорішого припинення вогню та покращення гуманітарної ситуації

    Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував у середу, 23 березня, президенту країни-окупанта Володимиру Путіну, після чого поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави німецького уряду.

    Під час розмови з Путіним було обговорено «актуальний стан зусиль Росії та України щодо пошуку дипломатичного рішення». Шольц заявив про необхідність найскорішого припинення вогню та покращення гуманітарної ситуації.

    У телефонній розмові із Зеленським, яка відбулася після цього, Шольц поцікавився оцінкою української сторони поточної ситуації та перебігу переговорного процесу. Сторони домовилися залишатися в тісному контакті.

    Німецький канцлер і французький президент підтримують постійний контакт із «господарем» Кремля і з президентом України. До війни обидві країни виступали в ролі медіаторів у рамках Мінського процесу та «нормандської четвірки».

    Нагадаємо, на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Брюсселі 24 березня, буде погоджено надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

    Як повідомлялося, Британія на саміті НАТО запропонує збільшити постачання озброєнь Україні.

    Теги: росія окупанти НАТО війна путін Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Шольц зателефонував Зеленському після розмови з Путіним