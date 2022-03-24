Шольц зателефонував Зеленському після розмови з Путіним

Шольц заявив Путіну про необхідність найскорішого припинення вогню та покращення гуманітарної ситуації

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував у середу, 23 березня, президенту країни-окупанта Володимиру Путіну, після чого поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави німецького уряду.

Під час розмови з Путіним було обговорено «актуальний стан зусиль Росії та України щодо пошуку дипломатичного рішення». Шольц заявив про необхідність найскорішого припинення вогню та покращення гуманітарної ситуації.

У телефонній розмові із Зеленським, яка відбулася після цього, Шольц поцікавився оцінкою української сторони поточної ситуації та перебігу переговорного процесу. Сторони домовилися залишатися в тісному контакті.

Німецький канцлер і французький президент підтримують постійний контакт із «господарем» Кремля і з президентом України. До війни обидві країни виступали в ролі медіаторів у рамках Мінського процесу та «нормандської четвірки».

Нагадаємо, на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Брюсселі 24 березня, буде погоджено надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

Як повідомлялося, Британія на саміті НАТО запропонує збільшити постачання озброєнь Україні.