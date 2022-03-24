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    Повинні зупинити Росію: звернення Зеленського (відео)

    Президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців - Повинні зупинити Росію: звернення Зеленського (відео)
    Президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців
    фото: Офіс президента

    Звернення Володимира Зеленського за підсумками 28-го дня війни

    Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 28 дня повномасштабної війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

    Зеленський зазначив, що в ніч на 24 березня минає місяць, як розпочалася війна.

    «24 березня — місяць нашого спротиву. Героїчного спротиву української держави, українського народу безжальному вторгненню Росії. Вже місяць нашого захисту від намагань нас знищити, стерти з лиця землі», – зазначив президент.

    «Ми всі повинні зупинити Росію. Світ повинен зупинити війну. Я вдячний кожному, хто діє на підтримку України, на підтримку свободи. Але війна триває. Терор проти мирних людей триває. Вже місяць! Так довго! Це розбиває серце мені, всім українцям і кожній вільній людині на землі. Тому я прошу вас виступити проти війни!», – заявив він.

    Президент закликав усіх, хто виступає проти війни в Україні, з 24 березня виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення.

    «Починаючи з 24 березня – через місяць після російського вторгнення… З цього дня і після. Виходьте з ваших офісів, ваших будинків, ваших шкіл та університетів. Виходьте заради миру. Виходьте із українською символікою підтримати Україну, підтримати свободу, підтримати життя. Виходьте на свої площі, на вулиці» – закликав він.

    «Зробіть себе видимими та почутими. Скажіть, що люди важливі. Свобода має значення. Світ має значення. Україна має значення. З 24 березня. У центрах ваших міст. Усі як один, хто хоче зупинити війну», – сказав він.

    Раніше, член Палати Лордів парламенту Великобританії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства Великобританії у сфері тероризму заявив, що ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський, Військово-космічні сили та політична партія «Єдина Росія» мають бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

    Аналогічну заяву зробили також і в німецькому Бундестазі, депутат від «Зелених» Робін Вагнер заявив, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Повинні зупинити Росію: звернення Зеленського (відео)