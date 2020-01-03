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    З президентської гонки в США вибув ще один демократ

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    Колишній міністр Обами Кастро вибуває з президентської гонки в 2020 році - З президентської гонки в США вибув ще один демократ
    Колишній міністр Обами Кастро вибуває з президентської гонки в 2020 році

    Кастро заявив, що причиною такого рішення стали «обставини цього передвиборного сезону»

    Колишній мер американського міста Сан-Антоніо, член Демократичної партії Хуліан Кастро припиняє боротьбу за крісло президента США на виборах 2020 року.

    Про це він повідомив у Twitter.

    «Із глибокою вдячністю до всіх моїх прихильників я припиняю свою президентську кампанію. Я пишаюся тим, що ми зробили разом. Я продовжу боротися за Америку, у якій кожен має значення, і, сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене в цій боротьбі», – написано у твіті.

    «Ми сформували розмову щодо настільки багатьох важливих питань в цій гонці, встали на захист найбільш уразливих людей і дали голос тим, кого часто забувають», - додав Кастро в прощальному відеозверненні.

    Відзначається, що він займав пост міністра житлового будівництва при колишньому президенті США Бараку Обамі.

    За даними ЗМІ, причиною такого рішення стали «обставини цього передвиборного сезону».

    Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден є лідером у первинній гонці за президентство від демократів, оскільки підтримка Елізабет Уоррен різко впала.

    Зазначимо, згідно грудневого опитування, Трамп перемагає всіх кандидатів від демократів. Президентські вибори заплановані на 3 листопада 2020 року. У них може бути обраний 46-й президент США (у випадку, якщо Дональд Трамп не буде обраний на другий термін).

    США Кастро Twitter
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