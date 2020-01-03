З президентської гонки в США вибув ще один демократ
Кастро заявив, що причиною такого рішення стали «обставини цього передвиборного сезону»
Колишній мер американського міста Сан-Антоніо, член Демократичної партії Хуліан Кастро припиняє боротьбу за крісло президента США на виборах 2020 року.
Про це він повідомив у Twitter.
«Із глибокою вдячністю до всіх моїх прихильників я припиняю свою президентську кампанію. Я пишаюся тим, що ми зробили разом. Я продовжу боротися за Америку, у якій кожен має значення, і, сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене в цій боротьбі», – написано у твіті.
«Ми сформували розмову щодо настільки багатьох важливих питань в цій гонці, встали на захист найбільш уразливих людей і дали голос тим, кого часто забувають», - додав Кастро в прощальному відеозверненні.
It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.— Julián Castro (@JulianCastro) 2 січня 2020 р.
I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC
Відзначається, що він займав пост міністра житлового будівництва при колишньому президенті США Бараку Обамі.
За даними ЗМІ, причиною такого рішення стали «обставини цього передвиборного сезону».
Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден є лідером у первинній гонці за президентство від демократів, оскільки підтримка Елізабет Уоррен різко впала.
Зазначимо, згідно грудневого опитування, Трамп перемагає всіх кандидатів від демократів. Президентські вибори заплановані на 3 листопада 2020 року. У них може бути обраний 46-й президент США (у випадку, якщо Дональд Трамп не буде обраний на другий термін).