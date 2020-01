З президентської гонки в США вибув ще один демократ

Кастро заявив, що причиною такого рішення стали «обставини цього передвиборного сезону»

Колишній мер американського міста Сан-Антоніо, член Демократичної партії Хуліан Кастро припиняє боротьбу за крісло президента США на виборах 2020 року.

Про це він повідомив у Twitter.

«Із глибокою вдячністю до всіх моїх прихильників я припиняю свою президентську кампанію. Я пишаюся тим, що ми зробили разом. Я продовжу боротися за Америку, у якій кожен має значення, і, сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене в цій боротьбі», – написано у твіті.

«Ми сформували розмову щодо настільки багатьох важливих питань в цій гонці, встали на захист найбільш уразливих людей і дали голос тим, кого часто забувають», - додав Кастро в прощальному відеозверненні.

It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.



I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC