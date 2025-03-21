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Повітряні сили звернулися до українців з проханням через F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Повітряні сили звернулися до українців з проханням через F-16
Повітряні сили просять не допомагати ворогу полювати на F-16
фото з відкритих джерел

За словами військових, публікації з прольотами бойової авіації можуть суттєво допомогти окупантам

Повітряні сили ЗСУ закликали українців не поширювати відеозаписи польотів військової авіації, зокрема винищувачів F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командування Повітряних сил.

Зазначається, що деякі публікації з прольотами бойової авіації, викладені в соцмережах, можуть суттєво допомогти російській армії. Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для противника, зазначили у ПС.

«Пілоти Повітряних сил щодня героїчно виконують бойові завдання в прифронтових районах, де є надзвичайно високий ризик від ворожих ракет класу «повітря – повітря» та засобів ППО противника», – йдеться в повідомленні.

Також будь-яка інформація про місця базування, маршрути прольотів чи маневри авіації може бути використана ворогом для їхнього знищення.

Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації у прифронтових районах із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами чи об’єктами.

Нагадаємо, 26 серпня розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув 26 серпня, під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. 

Як повідомлялося, Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16.

Видання Breaking Defense припускало, що український літак F-16, яким керував льотчик Олексій Месь, імовірно, зазнав авіатрощі через влучання уламків збитої російської ракети.

До слова, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Олексію Месю.

Олексій Месь на позивний Мунфіш лобіював передавання Україні винищувачів F-16. Він, та загиблий пілот Андрій Пільщиков на позивний Джус, їздили до США, спілкувалися з медіа та посадовцями. Месь вільно володів англійською – міг на рівних аргументувати потребу в захисті неба. 

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Теги: Повітряні сили ЗСУ винищувач літак пілот

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