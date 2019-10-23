З Росії на окупований Донбас прошмигують підрозділи «казачих формувань» – розвідка



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Російські «козаки» проводять «навчання» на території України

Під прикриттям «занять» бойовиків через неконтрольовані Україною ділянки кордону здійснюється приховане переміщення на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей підрозділів спеціального призначення та так званих «казачих формувань». Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування Збройних сил РФ з 21 жовтня проводить підсумкову комплексну перевірку з’єднань і частин першого (Донецьк) та другого (Луганськ) Армійських корпусів ЗС РФ за 2019 рік», - сказав речник Міноборони.

З його слів, особлива увага приділяється визначенню можливостей підрозділів по тривозі вийти у райони зосередження з подальшим висуванням на передові позиції.

«Контрольні заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин проводяться під безпосереднім керівництвом офіцерів з Південного ВО ЗС РФ. Водночас, під прикриттям зазначених заходів через неконтрольовані Україною ділянки кордону здійснюється приховане переміщення на тимчасово окуповані території підрозділів спеціального призначення та т.зв. «казачих формувань» для ротації та посилення окупаційних військ», - повідомив Праута.