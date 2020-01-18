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    З туманом і без опадів: прогноз погоди на 18 січня

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    З туманом і без опадів: прогноз погоди на 18 січня

    Вдень буде плюсова температура, хмарно з проясненнями

    У суботу, 18 січня, на Другий Святий вечір в Україні переважатиме нетипова для січня погода. Вдень буде плюсова температура, хмарно з проясненнями.

    Про це  повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -1...+5 градусів.

    У Карпатах без опадів, температура вночі -3...-8 градусів, вдень 0...+5 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень -1...+5 градусів.

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    На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень -1...+5 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів. 

    У суботу, 18 січня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +1...+3 градуси.

    прогноз погоди повітря вітер
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