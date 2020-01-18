З туманом і без опадів: прогноз погоди на 18 січня



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Вдень буде плюсова температура, хмарно з проясненнями

У суботу, 18 січня, на Другий Святий вечір в Україні переважатиме нетипова для січня погода. Вдень буде плюсова температура, хмарно з проясненнями.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -1...+5 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -3...-8 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень -1...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень -1...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У суботу, 18 січня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +1...+3 градуси.