Вчені попередили про наближення «льодовикового періоду в мініатюрі»



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Порадувати мінімальна сонячна активність може хіба що тих, хто дивиться в телескопи: «космічна погода» буде ідеальною для спостережень

Про наближення міні-льодовикового періоду свідчать не тільки спостереження за світилом, але і погодні явища в різних регіонах планети - NASA

З 2020 року на Землі може розпочатися міні-варіант льодовикового періоду, оскільки сонячна активність у найближчі роки може бути найнижчою за останні 200 років.

Про це повідомляє ZeroHedge з посиланням на дані, опубліковані в Interesting Enginiring.

У NASA зазначають, що про наближення міні-льодовикового періоду свідчать не тільки спостереження за світилом, але і погодні явища в різних регіонах планети.

Так, 20 грудня 2019 року в Ісландії спостерігали один з найсильніших в історії сніжних буревіїв. Так званий «Шторм десятиліття» супроводжувався вітром зі швидкістю 100 миль на годину (161 км / ч), при цьому одна метеостанція повідомляла про пориви до 149 миль на годину (240 км / ч). Погода в Ісландії, Європі та Північній Америці історично пов'язана з активністю Сонця.

«Порадувати мінімальна сонячна активність може хіба що тих, хто дивиться в телескопи: «космічна погода» буде ідеальною для спостережень. А ось іншим жителям планети варто приготуватися до різних несподіванок, і не факт, що приємних», - відзначають в Interesting Enginiring.

«Сонячний цикл - це періодичне 11-річне коливання магнітного поля Сонця, під час якого його північний і південний полюси міняються місцями. Це має великий вплив на кількість і розмір сонячних плям, рівень сонячної радіації і викиди, що складаються зі спалахів і корональних петель», - пояснює видання.

Говорячи ж про несподіванки, видання зазначає, що в моменти, коли сонячна активність стає дійсно низькою, може початися «льодовиковий період в мініатюрі». Так, період між тисяча шістсот сорок п'ять і 1715 рр. був відзначений тривалим мінімумом активності, що відповідало спаду температур в Європі і Північній Америці.

Прогнози для нинішнього сонячного циклу від Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), NASA і Міжнародного товариства вивчення сонячної енергії (ISES) говорять про глибоку мінімумі і максимумі, що припадуть на 2023 і 2026 рр. У цей період на Сонці можуть з'явитися від 95 до 130 плям.