За чотири роки в Україні присвоєно 50 генеральських звань

За час війни у ЗСУ «уже більше ніж у два рази помінялися командири батальйонів і бригад»

Від початку бойових дій у Збройних силах України 50 людей отримали генеральське звання, повідомив «Радіо Свобода» начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко. «Із 2014-го у нас було присвоєно 50 генеральських звань. З них практично всі – це офіцери, які вже мали бойовий досвід. На сьогодні основною умовою просування по



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За час війни у ЗСУ «уже більше ніж у два рази помінялися командири батальйонів і бригад»

Від початку бойових дій у Збройних силах України 50 людей отримали генеральське звання, повідомив «Радіо Свобода» начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

«Із 2014-го у нас було присвоєно 50 генеральських звань. З них практично всі – це офіцери, які вже мали бойовий досвід. На сьогодні основною умовою просування по службі, призначення, і особливо на основні командні посади, є саме наявність бойового досвіду, того досвіду, який ми отримали у війні 2014–2017 років і продовжуємо отримувати у 2018 році», – сказав головнокомандувач ЗСУ в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Віктор Муженко також зазначив, що за час війни у ЗСУ «уже більше ніж у два рази помінялися командири батальйонів і бригад».

«Командири бригад, які були у 2014 році, зараз вже командувачі оперативних командувань. Деякі з них уже зараз на посадах заступників командувачів видів Збройних сил України», – пояснив начальник Генштабу.

Віктор Муженко наголосив, що серед випускників вищих військових навчальних закладів цього року буде чверть тих, хто свідомо пов’язав своє майбутнє з армією уже після початку бойових дій.

«У нас у цьому 2018-у році, буде перший випуск молодих офіцерів, які вступали до вищих військових навчальних закладів восени 2014 року. Із загальної кількості випускників 25% – це ті офіцери, які ще в травні, квітні, червні, липні 2014 року були солдатами і сержантами. Вони вступали свідомо обираючи свій шлях, розуміючи всі ті проблеми, які можуть бути, ту небезпеку для свого особистого життя, для свого здоров’я, ту відповідальність, яку вони будуть нести», – сказав Віктор Муженко.

За його словами, «це потужний кадровий потенціал» української армії. Також військовослужбовці з бойовим досвідом, які мають вищу освіту, можуть пройти тримісячні курси і отримати офіцерське звання.