За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли

Найтяжча ситуація – в Донецькій області, де внаслідок обстрілів продовжує руйнуватися енергетичне обладнання

1 серпня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання в 5 населених пунктах на Донеччині та Дніпропетровщині. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що в Донецькій області продовжує зберігатися важка ситуація через бойові дії і внаслідок обстрілів продовжує руйнуватися енергетичне обладнання. Тому тут енергетики безперервно працюють, щоб повертати людям світло. За останню добу їм вдалося повернути електроенергію майже 2 тис. родин.

На Дніпропетровщині також відбуваються удари дронами та артилерійські обстріли. Тут за добу енергетики заживили домівки майже 2 тис. людей.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження.

Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 32 тисячам родин у більш ніж 60 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.