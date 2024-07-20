Росіяни атакували енергооб'єкт на Чернігівщині

На місці влучання дронів на Чернігівщині працюють усі необхідні служби

Чернігівська область потрапила під удар ворожих дронів

У ніч на 20 липня ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі.

За попередніми даними глави регіону, енергооб’єкт був атакований безпілотниками типу «Шахед».

«На місці працюють усі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи», – додав Чаус.

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

Крім того, російські загарбники атакували два райони Полтавської області. Є влучання в Полтавському районі.

Також у ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків.