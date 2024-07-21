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Атакована критична інфраструктура на Сумщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Атакована критична інфраструктура на Сумщині
Уранці 21 липня росіяни атакували Сумщину
фото: Depositphotos

На місці влучання в Шосткинському районі працюють усі необхідні служби

Сьогодні вранці російська армія завдала ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумщини. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

На місці влучання працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

«Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – закликала місцева влада.

Нагадаємо, що в ніч на 21 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками, на Київщині працювала ППО. Ворожі БпЛА були знищені на підступах до столиці.

До слова, під час атаки на Київ у ніч на 20 липня, ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу. 

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Теги: війна обстріл Сумщина інфраструктура

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