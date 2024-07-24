На відбудованому мосту, що з'єднує Ірпінь з Києвом, утворилася тріщина (фото)

Міст був зруйнований на другий день повномасштабного вторгнення РФ

На Романівському мосту, що з'єднує Ірпінь із Києвом, утворилася тріщина в асфальті. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, пошкодження дорожнього покриття трапилось через прорив водопровідної труби, яка проходить під дорогою. Ця тріщина не впливає на рух трасою та не руйнує міст, але задля безпеки тимчасово загороджена.

Зазначається, що на нараді з керівником Служби автомобільних доріг у Київській області Русланом Ничіком, представниками компанії підрядника «ОНУР» та підрядної організації, яка перекладає водопровідні мережі, було вирішено провести експертизу ґрунту через 2-3 тижні.

«Якщо будуть виявлені пустоти – їх спершу заллють бетоном, якщо ні – відразу заасфальтують. Щодо самої труби. Ми проклали її зі столиці, аби забезпечити водою понівечений окупантами Ірпінь одразу після деокупації міста. Зараз вона відключена спеціалістами «Ірпіньводоканал». Паралельно ведуться роботи з прокладання нових мереж: каналізаційні колектори водовідведення Ф560 та Ф800, водопровідні труби 160 мм та газопровід. Після їх підключення – всі старі комунікації будуть виведені з експлуатації», – додав Маркушин.

Нагадаємо, міст був зруйнований на другий день повномасштабного вторгнення РФ. Його підірвали українські військові, щоб перешкодити наступу ворога на Київ. Також міст став єдиним шляхом евакуації для мешканців декількох захоплених Росією населених пунктів Київської області.

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