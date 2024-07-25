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У Києві мешканці зруйнованого будинку внаслідок атаки 8 липня залишаються просто неба

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві мешканці зруйнованого будинку внаслідок атаки 8 липня залишаються просто неба
Мешканці звертаються до влади та просять відповісти, коли буде відновлено будинок
фото: Тетяна Дар'їна/Facebook

Розселення постраждалих мешканців досі не відбулося

У Києві мешканці зруйнованого будинку внаслідок атаки 8 липня наразі залишаються просто неба та просять владу швидше реагувати на ситуацію. Про це повідомила голова Асоціації ОСББ та ЖБК Шевченківського району столиці Тетяна Дар'їна.

«Хотілось би щось порадити, але, на жаль, немає відпрацьованого механізму. Єдине, що винесла для себе та можу порадити іншим,– це те, що інформація про власника має бути в реєстрі нерухомого майна, а не в БТІ (Бюро технічної інвентаризації). Краще мати електронні версії документів в дії. Не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Розуміти, що у разі, якщо ваш дім буде зруйновано – доведеться чекати довго навіть на тимчасовий притулок», – зазначила Тетяна Дар''їна.

За її словами, мешканці зруйнованого будинку наразі залишаються просто неба. ««Ми бомжі», – кажуть мешканці вул. В. Сальського 19. У розпачі, знервовані та зневірені, на руїнах власного будинку, не маючи даху над головою та втрачаючи віру в обіцянки, співвласники будинку який було зруйновано унаслідок ракетного обстрілу просять владу швидше реагувати на ситуацію», – додала вона.

Тетяна Дар'їна зазначає, що розселення постраждалих мешканців досі не було. Не проведено будівельну експертизу, а також не надано фінансову підтримку.

«Так, підтримували депутати, волонтери. Так, написані заяви до управління соціального захисту. Так, пообіцяли дати експертний висновок та проводиться тендер на визначення організації з обстеження. Але очікування результатів мешканців зруйнованого будинку доводить до розпачу», – додає голова Асоціації ЖБК та ОСББ Шевченківського району.

Мешканці офіційно звертаються до влади та просять надати житло мешканцям зруйнованого будинку, надати експертний висновок, і дати офіційну відповідь в який термін буде відновлено будинок.

«Всі розуміють у нас війна, тож і реакція має бути поза межами бюрократичної тяганини. Люди, серед яких і жінки та діти військових на межі відчаю та готові йти зі спальними мішками під КМДА», – пише Тетяна Дар'їна.

Заступник голови КМДА Вячеслав Непоп за підсумками виїзної наради, яку провели біля пошкоджених житлових будинків, заявив, що міські служби працюють, щоб якнайшвидше підключити вцілілі після ракетного обстрілу квартири на вул. Володимира Сальського до комунікацій.

«Необхідно, щоб ті квартири, в які можуть повернутися мешканці, якомога швидше підключили до комунікацій. Крім того, чекаємо на списки власників, які потребують тимчасового житла. Людей розмістять у квартирах, що знаходяться на балансі КП «Фінансова компанія «Житло-інвест», – сказав Непоп.

Він додав, що триває підготовка до проведення інструментального обстеження, за підсумками якого можна буде розпочати проєктування, відбудову зруйнованої частини та капітальний ремонт частини будинку, що отримала критичні ушкодження.

Власники квартир, що не зазнали пошкоджень будівельних конструкцій, можуть отримати компенсації за державною програмою «єВідновлення».

Нагадаємо, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ на Україну 8 липня загалом пошкоджені майже 100 об’єктів: дитяча лікарня, звичайні будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр. Зокрема в Києві на місці удару досі триває розбір завалів, де росіяни повністю знищили під’їзд житлового будинку на Сирці у Шевченківському районі столиці.

Як повідомлялося, у житловому будинку в Шевченківському районі Києва завершилися пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 8 липня. Деблоковано тіло дівчини 2006 року народження. Раніше повідомлялося про 11 загиблих в будинку в Шевченківському районі Києва.

Теги: Київ війна ремонт житло будинок

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