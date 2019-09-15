  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За добу бойовики 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі

    • Розсилка
    Українські військові на Донбасі - За добу бойовики 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі
    Українські військові на Донбасі

    Противник обстрілював бійців ЗСУ з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї

    У суботу, 14 вересня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • тричі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • неподалік Кам’янки – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • близько Лебединського та Опитного – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Новолуганського – з міномета калібру 120 мм;
    • поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також, зі станкового протитанкового гранатомета;
    • двічі в районі Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Гладосового – з міномета калібру 82 мм.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • в районі Зайцевого та поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм.
    До слова, військовослужбовець Сил спеціальних операцій Збройних сил України Максим Кондратюк, який отримав поранення в зоні проведення операції об'єднаних сил, помер у суботу, 14 вересня.
    Читайте також
    бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ