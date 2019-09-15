За добу бойовики 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі
Противник обстрілював бійців ЗСУ з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї
У суботу, 14 вересня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- тричі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- неподалік Кам’янки – зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- близько Лебединського та Опитного – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Новолуганського – з міномета калібру 120 мм;
- поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також, зі станкового протитанкового гранатомета;
- двічі в районі Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Гладосового – з міномета калібру 82 мм.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
- в районі Зайцевого та поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм.