Помер український військовий, поранений в зоні ООС 10 вересня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України старший сержант Максим Кондратюк помер у суботу, 14 вересня

Військовослужбовець Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ВСУ) Максим Кондратюк, який отримав поранення в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС), помер у суботу, 14 вересня, повідомило командування ССО.

«14 вересня в результаті численних вогнепальних осколкових поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил (10 вересня), помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України старший сержант Максим Кондратюк», - йдеться в повідомленні Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

Командування ССО ВСУ висловлює співчуття родині та близьким загиблого.

Як повідомлялось, за минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, один український військовий загинув, восьмеро отримали поранення.

Нагадаємо, вчора в районі проведення операції об’єднаних сил при виконанні бойового завдання один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.