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    Помер український військовий, поранений в зоні ООС 10 вересня

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    Помер український військовий, поранений в зоні ООС 10 вересня

    Військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України старший сержант Максим Кондратюк помер у суботу, 14 вересня

    Військовослужбовець Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ВСУ) Максим Кондратюк, який отримав поранення в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС), помер у суботу, 14 вересня, повідомило командування ССО.

    «14 вересня в результаті численних вогнепальних осколкових поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил (10 вересня), помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗС України старший сержант Максим Кондратюк», - йдеться в повідомленні Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

    Командування ССО ВСУ висловлює співчуття родині та близьким загиблого.

    Як повідомлялось, за минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, один український військовий загинув, восьмеро отримали поранення.

    Нагадаємо, вчора в районі проведення операції об’єднаних сил при виконанні бойового завдання один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

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