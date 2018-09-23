За добу бойовики 28 разів обстріляли бійців Об'єднаних сил



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Українські військовослужбовці

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає

Упродовж минулої доби, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою.

«Російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому п'ять разів ворог застосовував озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Шуми, Новоселівка Друга, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил на світлодарському напрямку поблизу Новолуганського та на маріупольському напрямку в районі населеного пункту Гнутове. Міномети 120-го калібру противник застосував також на Приазов'ї, обстрілявши позиції підрозділів українських військ біля Широкиного.

Вогневий наліт із застосуванням мінометів обох калібрів окупантами був здійснений на маріупольському напрямку по опорному пункту наших військ поблизу Лебединського. Також по захисниках Лебединського та Гнутового російсько-окупаційні війська застосували озброєння бойових машин піхоти.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби семеро окупантів поранено.

Від початку доби ворог із мінометів 82-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вже шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Шумів, Майорська та Гнутового. Два обстріли – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Втрат серед українських захисників немає.

Напередодні в місії ОБСЄ заявили, що у період з 3 по 16 вересня зафіксовано збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на понад 30%