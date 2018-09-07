За добу бойовики 28 разів обстріляли українських військових на Донбасі



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Українські військовослужбовці

Противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Упродовж минулої доби, 6 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою.

«Російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував», - повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте-4, Майорськ, Південне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та ще трьох поранено.

Від початку сьогоднішньої доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Гнутового та Водяного.

«При цьому, грубо порушивши умови «шкільного перемир'я», по позиціях поблизу Кримського вогонь вівся із застосуванням артилерії», - резюмували у прес-центрі.

Нагадаємо, на Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор міста Красногорівка. Від влучень у будинок розпочалась пожежа. Вогонь охопив і сусідні споруди. В результаті одне помешкання згоріло повністю, ще одне зазнало серйозних пошкоджень.