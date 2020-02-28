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    На Сумщині попрощалися із загиблим героєм Дмитром Гринем

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    Дмитро Гринь загинув на Донбасі 26 лютого - На Сумщині попрощалися із загиблим героєм Дмитром Гринем
    Дмитро Гринь загинув на Донбасі 26 лютого

    28 лютого у місті Шостка оголошено днем жалоби

    Сьогодні у місті Шостка Сумської області прощалися із загиблим в зоні проведення Операції Об’єднаних сил бійцем Дмитром Гринем. У місті оголошено траур.

    Про це повідомляє офіційний сайт Шосткинської міськради.

    «Сьогодні, 28 лютого 2020 року, шосткинці попрощались з Дмитром Гринем, який загинув під час виконання бойових завдань в районі проведення Операції Об'єднаних сил, - йдеться в повідомленні.

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    На Сумщині попрощалися із загиблим героєм Дмитром Гринем
    На Сумщині попрощалися із загиблим героєм Дмитром Гринем
    На Сумщині попрощалися із загиблим героєм Дмитром Гринем
    На Сумщині попрощалися із загиблим героєм Дмитром Гринем
    На Сумщині попрощалися із загиблим героєм Дмитром Гринем
    На Сумщині попрощалися із загиблим героєм Дмитром Гринем
    На Сумщині попрощалися із загиблим героєм Дмитром Гринем

    28 лютого у місті Шостка оголошено днем трауру. У зв’язку з цим у Шостці скасували проведення міського свята Масниці, яке було заплановане на 29 лютого.

    Дмитро Гринь народився 15 липня 1992 року. Закінчив вище професійне училище №19 міста Шостка. У вересні 2014 року був призваний на військову службу в ЗСУ. Із січня 2019 року проходив службу за контрактом у 58-й ОМПБр. Загинув вранці 26 лютого поблизу міста Майорськ Донецької області в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої. У нього залишилися батьки.

    бойовики на Донбасі ЗСУ смерть Сумщина військові Операція Об’єднаних сил
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