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    Окупанти обстріляли житлові будинки у Красногорівці

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    Окупанти обстріляли житлові будинки у Красногорівці

    У результаті обстрілу бойовиків поранено мирного жителя

    Бойовики на Донбасі вчергове пішли на загострення ситуації, в результаті обстрілу Красногорівки поранено мирного жителя. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Повідомляється, що бойовики сьогодні цілеспрямовано обстріляли Красногорівку під окупованим Донецьком.

    «Противник вів вогонь на ураження по будинках мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм, прекрасно розуміючи, що обстріли становлять загрозу життю і здоров'ю цивільного населення. Внаслідок розриву міни біля будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено одного мешканця. Жителю оперативно надали медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

     

    Також повідомляється, що українські бійці відкрили у відповідь вогонь, втрати противника уточнюються.

    «Командування операції Об'єднаних сил підкреслює, що жоден акт агресії і в подальшому не залишиться без належної відповіді», - додали в штабі.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Донеччина обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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