За добу на Донбасі зафіксовано 10 ворожих обстрілів, одного бійця поранено



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Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили їх припинити свої агресивні дії, запевнили у штабі

Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем

У суботу, 4 липня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

«Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили їх припинити свої агресивні дії», – йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог три рази обстріляв опорні пункти українських захисників неподалік Новотошківського, застосувавши при цьому артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, а також автоматичні станкові гранатомети.

З мінометів різних калібрів, які давно мали б бути відведені від лінії бойового зіткнення, противник відкривав вогонь поблизу Оріхового та Кримського. Біля цих населених пунктів та поруч Катеринівки агресор також активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» загарбники активізувалися по обіді. Зокрема, з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели обстріли поблизу Павлополя і Гнутового.

Ще один факт ворожої агресії зафіксовано біля Пищевика. На цій ділянці фронту противник відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів стрілецької та снайперської зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

«Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. За даними розвідки, 4 липня українські захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників», – додали у пресцентрі.

Від початку поточної доби збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню на підступах до Павлополя та поблизу Мар’їнки.

«Аби припинити збройну активність окупантів наші підрозділи, що обороняються миттєво відреагували у відповідь після чого ворожі обстріли припинилися», – зазначили у штабі

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.