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    Загострення на Донбасі: окупанти протягом дня випустили 220 мін

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    Обстановка на Донбасі різко загострилася - Загострення на Донбасі: окупанти протягом дня випустили 220 мін
    Обстановка на Донбасі різко загострилася

    Бойовики сьогодні 12 разів порушили режим тиші

    Від початку поточної доби, 3 червня, ситуація на Донбасі загострилася. Бойовики випустили в бік українських позицій понад 220 мін і снарядів.

    Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

    Окупанти з початку дня 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

    На світанку бойовики відкрили вогонь по позиціях в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ. Зокрема поблизу Новотошковского ворожі формування застосували артилерійські системи калібру 122 мм, 120-мм міномети і ручні протитанкові гранатомети. Також заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм окупанти використовували неподалік від Південного, Залізного, Шумів, Оріхове і Хутора Вільний.

    В районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід бойовики обстріляли позиції ООС недалеко від Водяного з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також обстріли були зафіксовані поблизу Авдіївки.

    На підступах до Кам'янки і Старогнатівки противник застосував по українських оборонних укріпленнях гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

    «За наявною інформацією сьогодні в лавах Об'єднаних сил втрат внаслідок обстрілу ворожих немає», - йдеться в повідомленні.

    На ділянках розведення режим тиші дотримувався.

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