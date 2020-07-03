Загострення на Донбасі: окупанти протягом дня випустили 220 мін



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Обстановка на Донбасі різко загострилася

Бойовики сьогодні 12 разів порушили режим тиші

Від початку поточної доби, 3 червня, ситуація на Донбасі загострилася. Бойовики випустили в бік українських позицій понад 220 мін і снарядів.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Окупанти з початку дня 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

На світанку бойовики відкрили вогонь по позиціях в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ. Зокрема поблизу Новотошковского ворожі формування застосували артилерійські системи калібру 122 мм, 120-мм міномети і ручні протитанкові гранатомети. Також заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм окупанти використовували неподалік від Південного, Залізного, Шумів, Оріхове і Хутора Вільний.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід бойовики обстріляли позиції ООС недалеко від Водяного з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також обстріли були зафіксовані поблизу Авдіївки.

На підступах до Кам'янки і Старогнатівки противник застосував по українських оборонних укріпленнях гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

«За наявною інформацією сьогодні в лавах Об'єднаних сил втрат внаслідок обстрілу ворожих немає», - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення режим тиші дотримувався.