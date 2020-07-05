Війна на Донбасі: біля Пищевика поранено українського військового



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Постраждалого захисника оперативно доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу

Ворог відкривав вогонь по українських захисниках з великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї

У суботу ввечері, 4 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Пищевика. Внаслідок обстрілу поранено одного військовослужбовця.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Неподалік населеного пункту Пищевик, що на Донеччині, ворог відкривав вогонь по українських захисниках з великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один наш воїн отримав вогнепальне наскрізне кульове поранення. Постраждалого захисника оперативно доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, такі дії російських окупантів не залишилися безкарними: вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність.

Нагадаємо, з початку доби до 18:00 4 липня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.