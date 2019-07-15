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    За добу на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил

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    Українські військовослужбовці - За добу на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил
    Українські військовослужбовці

    Окупанти стріляли із мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    У неділю, 14 липня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
    • два рази поряд Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; 
    • тричі околиці Красногорівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • в районі населеного пункту Мар'їнка – з міномету калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
    • три рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поряд Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • неподалік Повлопіля – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

    • поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного гранатомету та стрілецької зброї;
    • поряд Зайцевого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
    • два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
    • в районі населеного пункту Попасна – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    «В результаті ворожих обстрілів втрати з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

    За даними розвідки 14 липня двох окупантів поранено.

    Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

    • двічі поряд Водяного – з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
    • неподалік Широкиного – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

    • поблизу Луганського – з великокаліберного кулемету;
    • в районі населеного пункту Новоолександрівка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем. 

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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