За добу на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил



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Українські військовослужбовці

Окупанти стріляли із мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У неділю, 14 липня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

два рази поряд Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

тричі околиці Красногорівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Мар'їнка – з міномету калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

три рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Повлопіля – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного гранатомету та стрілецької зброї;

поряд Зайцевого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

в районі населеного пункту Попасна – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

«В результаті ворожих обстрілів втрати з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

За даними розвідки 14 липня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

двічі поряд Водяного – з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

поблизу Луганського – з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Новоолександрівка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.