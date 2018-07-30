За добу на Донбасі зафіксовано 30 ворожих обстрілів, одного військового поранено



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Український боєць на Донбасі

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Упродовж минулої доби, 29 липня, бойовики на Донбасі 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалося.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Південного, Новгородського, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного.

За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки двох окупантів поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Травневого, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки та Павлополя.

Нагадаємо, вчора сапери ЗСУ знищили 50 російських мін, заборонених міжнародними конвенціями.