За добу на Донбасі зафіксовано шість ворожих обстрілів



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Об'єднані сили вчора знищили бойову машину піхоти російсько-окупаційних військ

Втрат серед українських захисників немає

У середу, 3 квітня, противник на Донбасі шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши чотири рази озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог двічі обстріляв українських захисників:

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Новотроїцьке;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли:

двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм – біля села Кримське;

з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новолуганське;

зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

Втрат серед українських захисників немає.

«На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох та поранивши трьох окупантів. Також знешкоджено бойову машину піхоти російсько-окупаційних військ», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.