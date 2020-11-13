За добу на Донбасі зафіксовано чотири ворожі обстріли
Бойових втрат внаслідок пострілів окупантів не зафіксовано
Упродовж минулої доби, 12 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
Так, неподалік населених пунктів Новолуганське та Авдіївка противник вів вогонь з гранатометів різних систем. У районі Водяного ворог двічі впродовж доби відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет.
«Вогневі провокації противника не становили загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було», – зазначили у штабі.
Від початку поточної доби, 13 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз населеного пункту Кам’янка. На цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 міліметри.
«Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – резюмується у звіті.