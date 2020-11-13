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    За добу на Донбасі зафіксовано чотири ворожі обстріли

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    Українські воїни зброю у відповідь не застосовували - За добу на Донбасі зафіксовано чотири ворожі обстріли
    Українські воїни зброю у відповідь не застосовували

    Бойових втрат внаслідок пострілів окупантів не зафіксовано

    Упродовж минулої доби, 12 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, неподалік населених пунктів Новолуганське та Авдіївка противник вів вогонь з гранатометів різних систем. У районі Водяного ворог двічі впродовж доби відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет.

    «Вогневі провокації противника не становили загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було», – зазначили у штабі.

    Від початку поточної доби, 13 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз населеного пункту Кам’янка. На цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 міліметри.

    «Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Авдіївка Операція Об’єднаних сил
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