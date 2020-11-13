Україна не визнає «миротворцями» російських військових у Карабасі

«РФ не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи у районі Нагірного Карабаху, миротворцями», – заявив український дипломат

Росія, яка окупувала частини території України та Грузії, не має жодних підстав називати миротворцями своїх військових, відправлених до Нагірного Карабаху.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

«Російська Федерація, яка продовжує агресивні дії проти України, включаючи тимчасову окупацію збройними силами Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, віднині дислоковані у районі Нагірного Карабаху, миротворцями», – заявив він.

Український дипломат додав, що триваюча окупація Росією частини суверенної території Грузії також ставить під сумнів ефективність «миротворчої» ролі Росії у регіоні Південного Кавказу та «дискредитує поняття миротворчої місії як такої у сенсі міжнародного права загалом та Статуту ООН зокрема».

Водночас Цимбалюк заявив, що Україна вітає припинення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією у районі Нагірного Карабаху.

«Ми вважаємо, що наступні кроки мають бути спрямовані на відновлення стабільності та добробуту у регіоні, а також на продовження міжнародних зусиль з метою досягнення повного врегулювання Карабаського конфлікту на основі міжнародного права», – підкреслив український дипломат.

Він також підтвердив «послідовну та безумовну підтримку Україною суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.

Джерело: Укрінформ