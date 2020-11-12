В українській армії за минулу добу коронавірус виявили у 199 військовослужбовців

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 5036 осіб, летальних випадків – 20, на ізоляції наразі перебуває 437 осіб

Наразі на Covid-19 у ЗСУ хворіє 2326 осіб

У Збройних Силах України станом за минулу добу коронавірус виявили у 199 військовослужбовців. Про це у Facebook повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що наразі на Covid-19 у ЗСУ хворіє 2326 осіб.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 30 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 169 осіб.

У пресслужбі також нагадали, що загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 5036 осіб, летальних випадків – 20, на ізоляції наразі перебуває 437 осіб.

Нагадаємо, МОЗ повідомив, коли зникнуть черги на Covid-тестування.

До відома, в Україні за минулу добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.