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    В українській армії за минулу добу коронавірус виявили у 199 військовослужбовців

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    Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 5036 осіб, летальних випадків &ndash; 20, на ізоляції наразі перебуває 437 осіб - В українській армії за минулу добу коронавірус виявили у 199 військовослужбовців
    Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 5036 осіб, летальних випадків – 20, на ізоляції наразі перебуває 437 осіб

    Наразі на Covid-19 у ЗСУ хворіє 2326 осіб

    У Збройних Силах України станом за минулу добу коронавірус виявили у 199 військовослужбовців. Про це у Facebook повідомляє пресслужба штабу ООС.

    Зазначається, що наразі на Covid-19 у ЗСУ хворіє 2326 осіб.

    Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 30 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 169 осіб.

    У пресслужбі також нагадали, що загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 5036 осіб, летальних випадків – 20, на ізоляції наразі перебуває 437 осіб.

    Нагадаємо, МОЗ повідомив, коли зникнуть черги на Covid-тестування.

    До відома, в Україні за минулу добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

    Теги: ЗСУ військові лікарня коронавірус
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