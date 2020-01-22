Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)



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Медикаменти з Бірмінгему, більше 5 тисяч вареників, маскувальні сітки – загалом біля 12 тон гуманітарного вантажу повезли з Вінниці у зону ООС

Вінничани та жителі міста-побратима Бірмінгему продовжують допомагати військовим, які захищають Україну в зоні ООС. 21 січня з Вінниці відправили черговий гуманітарний вантаж: продукти харчування, медичні засоби з міста-побратима Бірмінгема, запчастини до автомобільної техніки, маскувальні сітки тощо. Загалом – 12 тон гуманітарного вантажу.

Черговий гуманітарний вантаж допомагали збирати школярі, підприємці, студенти та всі небайдужі. А також у цьому вантажі є допомога від міста-побратима Вінниці Бірмінгему, це медичні засоби, серед яких – шини для трахеотомії, фіксатори при переломі ноги з кровоспинним ефектом, спеціальні губки для оброблення місця хірургічного втручання в польових умовах, кровоспинні.

«Також тут є перев’язочний матеріал, шприци, медичні системи, спеціальні засоби. Це все буде відвезено до медичного підрозділу. Коли військові лікарі дивляться на гуманітарний вантаж від Бірмінгему, вони в захваті, адже така допомога дуже потрібна. До речі, Бірмінгем передає медичні засоби з 2014 року», – каже начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій мобілізаційної і оборонної роботи міської ради Олег Парфілов,

Олег Парфілов зазначив, що загальна вага вантажу – 12 тон. «Вже традиційно Вінницька міська рада спільно комунальним підприємством «Муніципальна варта» а також вінницькими та калинівськими волонтерами відправляємо на Схід гуманітарну допомогу для наших захисників. У складі гуманітарного вантажу – подарунки бійцям від вихованців дитячих садочків міста, працівників міської ради та комунальних підприємств (чай, кава, печиво, цукерки). Також учні вінницьких та калинівських шкіл сплели 30 маскувальних сіток», – каже Олег Парфілов.

У зону ООС відправили сало (125 кг), молоко (240 л), майонез (200 кг), олію (100 кг), оселедець (30 відер), хрін (50 кг), гірчицю (50 кг). Крім того, у гуманітарному вантажу яблука (400 кг), концентрат фруктовий (200 кг), соки фруктові (300 л), вареники (5500 шт.), лимони (300 кг), калина з цукром.

Також бійцям відправили акумулятори для автомобілів, взуття, утеплювач (10 шт.), сітки маскувальні (30 шт.), мішки (2200 шт.), піна монтажна (96 шт.), коптильня. Крім того, у складі вантажа засоби гігієни, ліки тощо. Допомогли у зборі вантажу й віряни. Прихожани ПЦУ придбали 150 кілограм оселедцю і 125 кілограм сала.