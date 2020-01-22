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    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)

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    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)

    Медикаменти з Бірмінгему, більше 5 тисяч вареників, маскувальні сітки – загалом біля 12 тон гуманітарного вантажу повезли з Вінниці у зону ООС

    Вінничани та жителі міста-побратима Бірмінгему продовжують допомагати військовим, які захищають Україну в зоні ООС. 21 січня з Вінниці відправили черговий гуманітарний вантаж: продукти харчування, медичні засоби з міста-побратима Бірмінгема, запчастини до автомобільної техніки, маскувальні сітки тощо. Загалом – 12 тон гуманітарного вантажу.

    Черговий гуманітарний вантаж допомагали збирати школярі, підприємці, студенти та всі небайдужі. А також у цьому вантажі є допомога від міста-побратима Вінниці Бірмінгему, це медичні засоби, серед яких – шини для трахеотомії, фіксатори при переломі ноги з кровоспинним ефектом, спеціальні губки для оброблення місця хірургічного втручання в польових умовах, кровоспинні.

    «Також тут є перев’язочний матеріал, шприци, медичні системи, спеціальні засоби. Це все буде відвезено до медичного підрозділу. Коли військові лікарі дивляться на гуманітарний вантаж від Бірмінгему, вони в захваті, адже така допомога дуже потрібна. До речі, Бірмінгем передає медичні засоби з 2014 року», – каже начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій мобілізаційної і оборонної роботи міської ради Олег Парфілов,

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    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)
    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)
    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)
    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)
    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)
    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)
    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)
    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)
    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)
    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)
    Вінничани відправили на фронт гуманітарну допомогу (фото)

    Олег Парфілов зазначив, що загальна вага вантажу – 12 тон. «Вже традиційно Вінницька міська рада спільно комунальним підприємством «Муніципальна варта» а також вінницькими та калинівськими волонтерами відправляємо на Схід гуманітарну допомогу для наших захисників. У складі гуманітарного вантажу – подарунки бійцям від вихованців дитячих садочків міста, працівників міської ради та комунальних підприємств (чай, кава, печиво, цукерки). Також учні вінницьких та калинівських шкіл сплели 30 маскувальних сіток», – каже Олег Парфілов.

    У зону ООС відправили сало (125 кг), молоко (240 л), майонез (200 кг), олію (100 кг), оселедець (30 відер), хрін (50 кг), гірчицю (50 кг). Крім того, у гуманітарному вантажу яблука (400 кг), концентрат фруктовий (200 кг), соки фруктові (300 л), вареники (5500 шт.), лимони (300 кг), калина з цукром.

    Також бійцям відправили акумулятори для автомобілів, взуття, утеплювач (10 шт.), сітки маскувальні (30 шт.), мішки (2200 шт.), піна монтажна (96 шт.), коптильня. Крім того, у складі вантажа засоби гігієни, ліки тощо. Допомогли у зборі вантажу й віряни. Прихожани ПЦУ придбали 150 кілограм оселедцю і 125 кілограм сала.

    війна Вінниця Бірмінгем продукти військові речі вінничани Операція Об’єднаних сил ліки
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