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    На Донбасі український військовий загинув внаслідок підриву (мапа боїв)

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    На Донбасі український військовий загинув внаслідок підриву (мапа боїв)
    Фото: Радіо Свобода

    Станом на 12:00 зафіксовано чотири обстріли

    З початку поточної доби, 26 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

    За даним оборонного відомства, з початку середи російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим тиші на Донбасі, застосувавши при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.

    Так, з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було обстріляно позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Мар'їнка та Павлопіль.

    «На превеликий жаль, сьогодні зранку внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець Об’єднаних сил», - зазначили у відомстві.

    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Раніше повідомлялося, що минула доба на Донбасі пройшла без втрат у лавах українських військових. Вчора проросійські бойовики з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснили п’ять обстрілів.

    За минулий тиждень представниками СММ ОБСЄ зафіксовано 23 випадки обмеження свободи пересування патрулів спостерігачів з боку бойовиків на Донбасі.

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