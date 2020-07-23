За добу на коронавірус захворіло 16 українських військових



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16 військовослужбовців отримали позитивні тести на коронавірус

Всього в українському війську на коронавірус зараз хворіють 143 особи

За минулу добу у Збройних силах України зафіксовано 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, всього хворіють 143 особи. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 23 липня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 143 особи. Всього за час пандемії одужала – 551 особа, летальних випадків – п’ять», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебувають 354 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 63 особи.

«За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - додається у повідомленні.

Так, з них в закладах охорони здоров’я перебувають дев’ятеро осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - семеро осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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Станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

Стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України.

Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.