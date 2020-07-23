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    За добу на коронавірус захворіло 16 українських військових

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    16 військовослужбовців отримали позитивні тести на коронавірус - За добу на коронавірус захворіло 16 українських військових
    16 військовослужбовців отримали позитивні тести на коронавірус

    Всього в українському війську на коронавірус зараз хворіють 143 особи

    За минулу добу у Збройних силах України зафіксовано 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, всього хворіють 143 особи. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10:00 23 липня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 143 особи. Всього за час пандемії одужала – 551 особа, летальних випадків – п’ять», - сказано у повідомленні.

    Зазначається, що на ізоляції перебувають 354 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 63 особи.

    «За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - додається у повідомленні.

    Так, з них в закладах охорони здоров’я перебувають дев’ятеро осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - семеро осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

    Стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України

    Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

    ЗСУ час коронавірус
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