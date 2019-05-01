За добу прикордонники виявили три контрабанди сигарет у міжнародних поїздах



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Сигарети намагалися приховано перемістити через кордон залізницею

Минулої доби співробітники Державної прикордонної служби України завадили трьом спробам переміщення сигарет в країни ЄС залізничним транспортом. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Одну із схованок прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили спільно з працівниками митниці в пункті контролю «Київ-пасажирський». В ньому знаходилося більше 1 тисячі пачок тютюнових виробів без акцизної марки України.

Сигарети приховали в одному з вагонів поїзда, що мав оформлятися в Києві та відправлятися в Варшаву. Знахідку вилучено, її вартість встановлюється.

Ще два сховки з сигаретами виявили прикордонники Львівського загону спільно з митниками в пункті пропуску «Володимир - Волинський». Куриво намагалися приховано перемістити через кордон в вантажних поїздах.

Тютюнові вироби помістили в конструктивні особливості вагонів. Однак їх викрити допомогли службові собаки. Більше 200 пачок сигарет без акцизної марки України вилучено.