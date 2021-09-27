Вчені дослідили, як пандемія коронавірусу вплинула на середню тривалість життя

Скорочення тривалості життя зафіксоване в майже 30 країнах

Коронавірус спричинив найбільше скорочення тривалості життя з часів Другої світової війни

Пандемія коронавірусу викликала найбільше зниження тривалості життя в Західній Європі з часів Другої світової війни. Про це йдеться в дослідженні Центру демографічних наук при Оксфордському університеті, The Guardian

Дані з більшості з 29 країн, що охоплюють велику частину Європи, США і Чилі, які були проаналізовані вченими, зафіксували скорочення тривалості життя в минулому році в «масштабах, які звели нанівець роки прогресу». В цілому у 27 країнах спостерігалося скорочення тривалості життя.

Доктор Хосе Мануель Абурто, один з провідних авторів дослідження, сказав, що для західноєвропейських країн, таких як Іспанія, Британія, Італія, Бельгія тощо востаннє спостерігалися такі значні скорочення очікуваної тривалості життя в один рік під час Другої світової війни.

Середня тривалість життя чоловіків скоротилася в більшій мірі, ніж жінок. Зокрема, найбільше зниження очікуваної тривалості життя відбулося серед чоловіків в США – на 2,2 роки в порівнянні з рівнем 2019 року.

Нагадаємо, генеральний директор транснаціональної фармацевтичної компанії Pfizer Альберт вважає, що якщо буде проводитися щорічна вакцинація проти коронавірусу, пандемія закінчиться і світ повернеться до «нормального життя».

До слова, група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендувала лікування препаратом Regeneron Covid-пацієнтам із високим ризиком госпіталізації та людям без природних антитіл, які переносять хворобу у важкій формі. Їх опублікували 24 вересня у Британському медичному журналі (BMJ).