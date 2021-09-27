Від коронавірусу у Києві померло майже 5,4 тис. людей
Наразі на коронавірус хворіє 7430 киян
Майже 220 тис. мешканців столиці подолали коронавірус
За період пандемії в Києві зафіксовано 5369 летальних випадків від коровірусу. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
При цьому коронавірус подолали 219 922 мешканці столиці.
Наразі на ковід хворіє 7430 киян.
Нагадаємо, головна інфекціоніста України Ольга Голубовська розповіла, що не вакцинувалася від Covid-19. Відмову від щеплення лікарка пояснила тим, що хворіла.
Раніше головна інфекціоністка Голубовська пояснила, чому в США більше смертей від Сovid-19, ніж в Україні.
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