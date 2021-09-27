Від коронавірусу у Києві померло майже 5,4 тис. людей

Майже 220 тис. мешканців столиці подолали коронавірус

За період пандемії в Києві зафіксовано 5369 летальних випадків від коровірусу. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

При цьому коронавірус подолали 219 922 мешканці столиці.

Наразі на ковід хворіє 7430 киян.

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Нагадаємо, головна інфекціоніста України Ольга Голубовська розповіла, що не вакцинувалася від Covid-19. Відмову від щеплення лікарка пояснила тим, що хворіла.

Раніше головна інфекціоністка Голубовська пояснила, чому в США більше смертей від Сovid-19, ніж в Україні.

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