Україна створить «холодильники» для зберігання Covid-вакцин ─ Радуцький

Холодильники будуть здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз

У Києві або у безпосередній близькості до міжнародного аеропорту «Бориспіль» створять спеціальний центр тривалого зберігання Covid-вакцин в наднизьких температурах. Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп зі «Слуги народу» Михайло Радуцький у Facebook

Радуцький зазначив, що холодильники будуть здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз.

«Один холодильник об’ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тисяч доз) вже перебуває в Україні. Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені до країни протягом декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцини, які вимагають зберігання у наднизьких температурах», ─ повідомив парламентар.

За словами Радуцького, з Центру зберігання логістична компанія у спеціальних термобоксах буде транспортувати вакцини до пунктів щеплення у регіонах, де вона зможе зберігатись до п’яти днів в звичайному холодильному обладнанні (від +2 до +8 градусів Цельсія).

«За досвідом інших країн, орієнтовно 5% вакцини утилізується або не використовується вчасно з різних причин. Нам потрібно максимально ефективно організувати процес щеплення, щоб мінімізувати цей відсоток», ─ додав Радуцький.

Як повідомлялося, в Україні до кінця 2021 року потрібно вакцинувати 30-35 мільйонів осіб, щоб подолати пандемію Covid-19.

Нагадаємо, керівник Офісу президента розповів, з ким домовляється Україна про Covid-вакцину.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

У світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.