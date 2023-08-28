ЗСУ вперше знищили рідкісний комплекс радіоелектронної боротьби у тилу ворога (відео)

РБ-636 «Свет-КУ» був прийнятий на озброєння російської армії у 2012 році

Комплекс «Свет-КУ» був виявлений в тилу ворога, де росіяни не очікували, що його знайдуть

Українським захисникам вдалося вперше знищити рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Свет-КУ» у тилу ворога. Про це повідомив радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослава Олійника Локі.

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За його словами, «Свет-КУ» в Україні помічали тричі – у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганської області.

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При цьому цього разу комплекс виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували, що його знайдуть.

Олійник додав, що це перше зафіксоване знищення «Свет-КУ»

РБ-636 «Свет-КУ» був прийнятий на озброєння російської армії у 2012 році. Він призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання. Комплекс також може стежити за ситуацією та захищати дані від витоків з технічних каналів бездротового зв'язку.

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

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Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.