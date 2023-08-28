ЗСУ вперше знищили рідкісний комплекс радіоелектронної боротьби у тилу ворога (відео)
Комплекс «Свет-КУ» був виявлений в тилу ворога, де росіяни не очікували, що його знайдуть
Українським захисникам вдалося вперше знищити рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Свет-КУ» у тилу ворога. Про це повідомив радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослава Олійника Локі.
За його словами, «Свет-КУ» в Україні помічали тричі – у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганської області.
При цьому цього разу комплекс виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували, що його знайдуть.
Олійник додав, що це перше зафіксоване знищення «Свет-КУ»
Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.
Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.
Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.
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