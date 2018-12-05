За два тижні сапери знешкодили майже 900 мін на Донбасі



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Протягом останніх двох тижнів наші саперні підрозділи перевірили більше 106 га території та знешкодили 893 одиниці вибухонебезпечних предметів

Загалом з початку бойових дій сапери ЗСУ перевірили майже 4 тисячі 217 га території Донецької та Луганської областей

Протягом останніх двох тижнів саперні підрозділи знешкодили 893 одиниці вибухонебезпечних предметів на Донбасі. Про це повідомив речник Міноборони полковник Максим Праута.

«Протягом останніх двох тижнів наші саперні підрозділи перевірили більше 106 га території та знешкодили 893 одиниці вибухонебезпечних предметів», – зазначив речник.

За його словами, загалом з початку бойових дій сапери ЗСУ перевірили майже 4 тисячі 217 га території Донецької та Луганської областей та знешкодили близько 255 тисяч вибухонебезпечних предметів. Крім того, інженерно-саперні війська очистили вже понад 1600 км доріг та маршрутів руху, а також більше 17 км залізничних колій.

Як повідомлялося, зона забруднення вибухонебезпечними предметами, що утворилася навколо арсеналу біля міста Ічня Чернігівської області після виникнення там надзвичайної ситуації, з 16 км зменшилася до 100 м.