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    За ексдепутата Ради Дубового внесли 15,8 млн гривень застави

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    <span>Колишній народний депутат України від ВО &laquo;Батьківщина&raquo; Олександр Дубовой</span> - За ексдепутата Ради Дубового внесли 15,8 млн гривень застави
    Колишній народний депутат України від ВО «Батьківщина» Олександр Дубовой

    Олександра Дубового підозрюють в заволодінні коштами під час продажу заводу «Краян»

    За колишнього депутата Верховної Ради від фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», підозрюваного в заволодінні коштами під час продажу заводу «Краян» Олександра Дубового, внесли встановлену судом заставу в розмірі 15 млн 765 тис. гривень. Про це повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

    «За нього внесли заставу», - сказала вона.

    За словами спікера САП, всю суму застави внесено вчора, 3 лютого.

    Як повідомлялось, раніше Вищий антикорупційний суд призначив колишньому депутату Верховної Ради від фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», підозрюваному в заволодінні коштами під час продажу заводу «Краян», заставу в розмірі 15 млн 765 тис. гривень.

    Нагадаємо, 9 липня 2019 року в Одесі Малиновський райсуд виніс вирок у «справі заводу «Краян», яким виправдав мера Одеси Геннадія Труханова та його підлеглих. Нагадаємо, мова йде про покупку будівлі колишнього заводу «Краян» для розміщення в ньому Центру інтегрованих послуг. 

    Батьківщина суд САП Антикорупційний суд вирок Вищий антикорупційний суд
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