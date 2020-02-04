За ексдепутата Ради Дубового внесли 15,8 млн гривень застави



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Колишній народний депутат України від ВО «Батьківщина» Олександр Дубовой

Олександра Дубового підозрюють в заволодінні коштами під час продажу заводу «Краян»

За колишнього депутата Верховної Ради від фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», підозрюваного в заволодінні коштами під час продажу заводу «Краян» Олександра Дубового, внесли встановлену судом заставу в розмірі 15 млн 765 тис. гривень. Про це повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

«За нього внесли заставу», - сказала вона.

За словами спікера САП, всю суму застави внесено вчора, 3 лютого.

Як повідомлялось, раніше Вищий антикорупційний суд призначив колишньому депутату Верховної Ради від фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», підозрюваному в заволодінні коштами під час продажу заводу «Краян», заставу в розмірі 15 млн 765 тис. гривень.

Нагадаємо, 9 липня 2019 року в Одесі Малиновський райсуд виніс вирок у «справі заводу «Краян», яким виправдав мера Одеси Геннадія Труханова та його підлеглих. Нагадаємо, мова йде про покупку будівлі колишнього заводу «Краян» для розміщення в ньому Центру інтегрованих послуг.