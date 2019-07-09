В Одесі завершився гучний судовий процес: мер Труханов виправданий



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Засідання Малиновського районного суду Одеси, 9 липня 2019

У «справі заводу «Краян» суд виніс виправдувальний вирок всім фігурантам

Сьогодні, 9 липня, в Одесі Малиновський райсуд виніс вирок у «справі заводу «Краян», яким виправдав мера Одеси Геннадія Труханова та його підлеглих. Нагадаємо, мова йде про покупку будівлі колишнього заводу «Краян» для розміщення в ньому Центру інтегрованих послуг.

Так, звинувачення прокурорів САП було визнано судом недоведеним, а дії мера і його підлеглих - законними.

Також зазначимо, що сьогодні біля суду проходила акція на чолі з Михайлом Саакашвілі, під час якої екс-губернатор Одещини, як повідомляє пресслужба мера «вдарив літню одеситку і зламав їй руку». Жінка була госпіталізована в лікарню.

«Я вдячний одеситам за розсудливість. За довіру, мудрість і підтримку, завдяки яким між нескінченними засіданнями ми будували парки і зводили школи, ремонтували дороги і комунікації. Все це - наша спільна заслуга», - заявив Труханов.

«Сьогоднішній виправдувальний вирок - це не перемога мера, міської влади або депутатів, це - перемога одеситів! Робота, яку веде міська влада на чолі з мером Геннадієм Трухановим - ефективна, продуктивна і затребувана», - сказав кандидат у народні депутати України по Київському району Дмитро Танцюра.

Нагадаємо, 14 лютого Геннадій Труханов був затриманий в аеропорту Бориспіль відразу після прильоту з Варшави. Тоді ж затримали і заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Мера Одеси підозрюють у зловживанні службовим становищем у справі про купівлю будинків заводу «Краян» за 185 млн гривень. Його відпустили на поруки народного депутата Дмитра Голубова.

У липні 2018 року Труханов подав на Україну позов до Європейського суду з прав людини через його затримання детективами Національного антикорупційного бюро.