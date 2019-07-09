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    В Одесі завершився гучний судовий процес: мер Труханов виправданий

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    Засідання&nbsp;Малиновського районного суду Одеси, 9 липня 2019 - В Одесі завершився гучний судовий процес: мер Труханов виправданий
    Засідання Малиновського районного суду Одеси, 9 липня 2019

    У «справі заводу «Краян» суд виніс виправдувальний вирок всім фігурантам

    Сьогодні, 9 липня, в Одесі Малиновський райсуд виніс вирок у «справі заводу «Краян», яким виправдав мера Одеси Геннадія Труханова та його підлеглих. Нагадаємо, мова йде про покупку будівлі колишнього заводу «Краян» для розміщення в ньому Центру інтегрованих послуг. 

    Так, звинувачення прокурорів САП було визнано судом недоведеним, а дії мера і його підлеглих - законними. 

    Також зазначимо, що сьогодні біля суду проходила акція на чолі з Михайлом Саакашвілі, під час якої екс-губернатор Одещини, як повідомляє пресслужба мера «вдарив літню одеситку і зламав їй руку». Жінка була госпіталізована в лікарню. 

    «Я вдячний одеситам за розсудливість. За довіру, мудрість і підтримку, завдяки яким між нескінченними засіданнями ми будували парки і зводили школи, ремонтували дороги і комунікації. Все це - наша спільна заслуга», - заявив Труханов. 

    «Сьогоднішній виправдувальний вирок - це не перемога мера, міської влади або депутатів, це - перемога одеситів! Робота, яку веде міська влада на чолі з мером Геннадієм Трухановим - ефективна, продуктивна і затребувана», - сказав кандидат у народні депутати України по Київському району Дмитро Танцюра.

    Нагадаємо, 14 лютого Геннадій Труханов був затриманий в аеропорту Бориспіль відразу після прильоту з Варшави. Тоді ж затримали і заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

    Мера Одеси підозрюють у зловживанні службовим становищем у справі про купівлю будинків заводу «Краян» за 185 млн гривень. Його відпустили на поруки народного депутата  Дмитра Голубова.

    У липні 2018 року Труханов подав на Україну позов до Європейського суду з прав людини через його затримання детективами Національного антикорупційного бюро.

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