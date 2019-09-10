За хабар $10 тис. колишній заступник Голови Держархівної служби відбувся штрафом 51 тис. грн



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Колишній заступник Голови Державної архівної служби України Ігор Бондарчук

Ексвисокоподавця Ігоря Бондарчука обвинувачували в отриманні неправомірної вигоди і декларуванні недостовірної інформації

Шевченківський районний суд Києва визнав винним колишнього заступника Голови Державної архівної служби України Ігоря Бондарчука за ст. 366-1, ч.2 ст.369-2 КК України і призначив штраф у розмірі 51 тис. грн, а також на один рік позбавив права обіймати посади, що пов`язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 5 вересня.

Ексвисокоподавець обвинувачувався у тому, що вимагав $10 тис. хабара за сприяння у працевлаштуванні людини до Фонду державного майна України. У результаті колишній чиновник погодився зменшити вартість «послуги» до $9,8 тис. Спочатку Бондарчук запропонував посаду заступника директора юридичного департаменту ФДМУ, пояснивши, що в цій організації працює його кум, який допоможе з працевлаштуванням.

Однак пізніше стало відомо, що ця посада зайнята. Тоді потерпілому у цій справі було запропоновано іншу посаду - головного спеціаліста ФДМУ.

На початку липня цього року Ігоря Бондарчука затримали правоохоронці на одержанні другої частини хабара на суму $4,8 тис.

Крім цього, ексзаступник Голови Державної архівної служби обвинувачувався у тому, що в електронній декларації за 2016 рік не відобразив дохід від продажу квартири вартістю 1,24 млн грн та дарування ще однієї квартири ціною 3,29 млн грн.

Під час розгляду кримінальної справи до суду надійшла угода про визнання винуватості, підписана між ексвисокопосадовцем і прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Згідно з її текстом, Ігор Бондарчук визнав себе винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.366-1, ч.2 ст. 369-2 КК України. Також сторони узгодили покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тис. грн і позбавлення права обіймати посади, що пов`язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування терміном на один рік.

У підсумку суд затвердив угоду про визнання винуватості. Окремо було вирішено стягнути з Бондарчука $5 тис. в порядку спеціальної конфіскації у власність держави.

Також суд скасував застосований запобіжний захід до обвинуваченого у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, що протягом січня 2015 року-липня 2019 року Ігор Бондарчук обіймав посаду заступника Голови Державної архівної служби України.

24 липня 2019 року Кабмін звільнив його з посади за власним бажанням.