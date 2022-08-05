Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі

Гелікоптер призначений для евакуації тяжкопоранених з поля бою

В Україні вперше придбали для Збройних Сил України вертоліт на кошти, зібрані через United24. Про це повідомили у соцмережі проєкту.

Це рятувальний вертоліт Mи-2AM-1 для евакуації тяжкопоранених з поля бою. Його вартість становить 23,4 млн грн.

Ми-2АМ-1 має новий цифровий пілотажно-навігаційний комплекс, радіо- та електрообладнання, оновлений корпус із застосуванням полімерних композиційних матеріалів.

Вертоліт оснащений найновішим цифровим обладнанням, включаючи всі датчики керування роботою двигуна. Полегшена конструкція фюзеляжу дозволила збільшити вантажопідйомність вертольота та покращити льотні характеристики.

Заявлено, що вертоліт має швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км.

Амбасадорами проєкту United24 стала низка відомих людей зі всього світу. Зокрема, гурт Imagine Dragons, актор Лієв Шрайбер, креативний директор Balenciaga Демна та перша ракетка світу Іґа Свйонтек.

Станом на 5 серпня до пдатформи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Дякую всім, хто долучається! Не припиняйте підтримувати Україну. Для нас важливий кожен внесок», – написав глава держави.

Протягом трьох місяців роботи платформи найменший донат склав 2 центи, а найбільший – $4088.

Нагадаємо, раніше за кошти, зібрані через United24, придбали 35 транспортних апаратів ШВЛ.

Днями бренд Balenciaga приєднався до збору коштів на відновлення України.