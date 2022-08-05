Головна Новини
search button user button menu button

Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Вертоліт МІ-2АМ-1 коштує майде 23,5 млн грн
t.me/U24_gov_ua

Гелікоптер призначений для евакуації тяжкопоранених з поля бою 

В Україні вперше придбали для Збройних Сил України вертоліт на кошти, зібрані через United24. Про це повідомили у соцмережі проєкту.

Це рятувальний вертоліт Mи-2AM-1 для евакуації тяжкопоранених з поля бою. Його вартість становить 23,4 млн грн.

Ми-2АМ-1 має новий цифровий пілотажно-навігаційний комплекс, радіо- та електрообладнання, оновлений корпус із застосуванням полімерних композиційних матеріалів.

Вертоліт оснащений найновішим цифровим обладнанням, включаючи всі датчики керування роботою двигуна. Полегшена конструкція фюзеляжу дозволила збільшити вантажопідйомність вертольота та покращити льотні характеристики.

Заявлено, що вертоліт має швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км.

Амбасадорами проєкту United24 стала низка відомих людей зі всього світу. Зокрема, гурт Imagine Dragons, актор Лієв Шрайбер, креативний директор Balenciaga Демна та перша ракетка світу Іґа Свйонтек.

Станом на 5 серпня до пдатформи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Дякую всім, хто долучається! Не припиняйте підтримувати Україну. Для нас важливий кожен внесок», – написав глава держави. 

Протягом трьох місяців роботи платформи найменший донат склав 2 центи, а найбільший – $4088.

Нагадаємо, раніше за кошти, зібрані через United24, придбали 35 транспортних апаратів ШВЛ.

Днями бренд Balenciaga приєднався до збору коштів на відновлення України.

Теги: вертоліт ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щоб транспортувати найтяжчих пацієнтів, потрібні апарати ШВЛ
За кошти, зібрані через United24, придбали 35 транспортних апаратів ШВЛ
30 травня, 09:35
Літак депутата, який зрадив Україну, Віктора Медведчука
ЗСУ отримали вертоліт і літак, якими користувався Медведчук
6 липня, 15:29
Російські окупанти збили власний бойовий вертоліт у Херсонській області
Окупанти збили власний бойовий вертоліт на Херсонщині
27 липня, 02:19

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
15K
Частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки
9997
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
6680
Куди зникла колишня дружина Путіна? Нове розслідування (відео)
6386
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
6213
Окупанти нарощують сили на двох напрямках, – Генштаб

Новини

Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Сьогодні, 13:06
На Луганщині окупанти вручають повістки на війну вчителям
Сьогодні, 11:14
Безпілотники з Ірану: якою зброєю РФ збирається атакувати ЗСУ 
Сьогодні, 10:59
Запорізька АЕС в небезпеці через дії окупантів – британська розвідка 
Сьогодні, 09:29
Окупанти били по Миколаєву касетними снарядами та «Піоном» 
Сьогодні, 09:16
️Влада Запоріжжя повідомила, куди влучив ворог під час нічного удару 
Сьогодні, 08:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту