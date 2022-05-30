За кошти, зібрані через United24, придбали 35 транспортних апаратів ШВЛ

Загалом за три тижні роботи UNITED24 зібрано $43 млн

На рахунок Міністерства охорони здоров‘я надійшло 30 215 400 грн (1 032 972 $). 26 500 000 грн було спрямовано на закупівлю 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легень.

Нове обладнання отримають центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській і Полтавській областях України.

«Зараз ми допомагаємо в роботі службам екстреної медичної допомоги чотирьох сусідніх областей: Луганської, Донецької, Харківської та Запорізької, – говорить Радій Шевченко, директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. – Без вагань готові рятувати всіх, хто потребує допомоги. Ніколи не забуду, як 8 квітня 2022 року ми миттєво виїхали на допомогу до міста Краматорська, щоб евакуювати до Дніпра постраждалих внаслідок вибуху на залізничному вокзалі. Поранені діти, жінки, люди похилого віку – це було одне з найстрашніших видовищ, яке ми бачили за життя. Щоб транспортувати найтяжчих пацієнтів, потрібні апарати ШВЛ, і я вдячний, що зараз ми отримуємо їх у межах роботи платформи UNITED24».

Перший цільовий збір у межах кампанії відбудеться вже цієї неділі, 29 травня, під час телемарафону Save Ukraine – #StopWar. Усі донейти будуть надходити на рахунок НБУ, що закріплений за Міністерством охорони здоров’я України. На зібрані кошти будуть закуплені хірургічні рентген-апарати C-арки, які, зокрема, допомагають виявляти осколкові поранення.

Подію транслюватимуть телеканали «1+1», «2+2», ТЕТ, ICTV, СТБ, «Новий», М1, «Україна», «Україна 24», «UA:Перший», «UA:Культура», регіональні канали суспільного мовника, «Інтер» та «Рада», платформи онлайн-телебачення «Київстар ТБ» та «1+1 Video», а також YouTube-канали «1+1» та Atlas Festival.