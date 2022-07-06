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    Події в Україні

    ЗСУ отримали вертоліт і літак, якими користувався Медведчук

    Літак депутата, який зрадив Україну, Віктора Медведчука - ЗСУ отримали вертоліт і літак, якими користувався Медведчук
    Літак депутата, який зрадив Україну, Віктора Медведчука
    фото: Офіс генпрокурора

    На майно накладено арешт

    Правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним Силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    «За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді», – йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що раніше за клопотанням прокурорів було накладено арешт на комплекс «Ведмежа діброва» та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України, який наразі є підозрюваним у держзраді.

    Ім'я депутата не зазначається, але екс-нардеп Сергій Лещенко написав, що майно належало Віктору Медведчуку.

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    ЗСУ отримали вертоліт і літак, якими користувався Медведчук
    ЗСУ отримали вертоліт і літак, якими користувався Медведчук
    ЗСУ отримали вертоліт і літак, якими користувався Медведчук
    фото: Офіс генпрокурора

    Нагадаємро, кум президента Росії та нардеп від колишньої ОПЗЖ Віктор Медведчук зник з-під домашнього арешту та з поля зору правоохоронців ще наприкінці лютого. Водночас він не тікав нікуди, а, ймовірно, розраховував на такий же сценарій розвитку подій в Україні, як і російська влада. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

    12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

    Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти ЗСУ війна вертоліт Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    ЗСУ отримали вертоліт і літак, якими користувався Медведчук