ЗСУ отримали вертоліт і літак, якими користувався Медведчук

На майно накладено арешт

Правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним Силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що раніше за клопотанням прокурорів було накладено арешт на комплекс «Ведмежа діброва» та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України, який наразі є підозрюваним у держзраді.

Ім'я депутата не зазначається, але екс-нардеп Сергій Лещенко написав, що майно належало Віктору Медведчуку.

Нагадаємро, кум президента Росії та нардеп від колишньої ОПЗЖ Віктор Медведчук зник з-під домашнього арешту та з поля зору правоохоронців ще наприкінці лютого. Водночас він не тікав нікуди, а, ймовірно, розраховував на такий же сценарій розвитку подій в Україні, як і російська влада. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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