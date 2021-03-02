Степанов: план вакцинації не зірвано, попри низькі показники щеплень

Максим Степанов заявив, що є відсоток медиків, які не хочуть вакцинуватися через власні погляди

Глава МОЗ пов'язав малу кількість щеплень з тим, що початок вакцинації припав на завершення тижня та вихідні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що план щодо Covid-вакцинації в Україні не зірвано.

Як пояснив міністр в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, частина медичних працівників відмовляються робити щеплення від Covid-19, оскільки нещодавно перехворіли на коронавірус та мають антитіла.

«Звичайно ж він (план, – ред.) не зірваний. У нас є багато медиків. На першому етапі ми вакцинуємо медиків, які працюють в Covid-лікарнях, а багато хто з них перехворів, і перехворів менш ніж шість місяців тому і мають антитіла. Вони вважають, що хочуть вакцинуватися пізніше, щоб це був дійсно захист», – сказав очільник МОЗ.

Степанов додав, що також є відсоток медиків, які не хочуть вакцинуватися через власні погляди.

«Є частина людей, які не виявляють бажання. Медпрацівники з одного боку наші герої, а з іншого – такі ж люди, які мають свої думки», – зазначив міністр.

Також глава МОЗ пов'язав малу кількість щеплень з тим, що початок вакцинації припав на завершення тижня та вихідні.

Нагадаємо, від коронавірусу вже вакцинувалися майже п’ять тисяч українці.

До слова, китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

У понеділок, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Також Степанов зізнався, що популяризація вакцинації знизить ризики невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах.

Раніше очільник МОЗ обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7. За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.