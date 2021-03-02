Степанов: план вакцинації не зірвано, попри низькі показники щеплень
Максим Степанов заявив, що є відсоток медиків, які не хочуть вакцинуватися через власні погляди
Глава МОЗ пов'язав малу кількість щеплень з тим, що початок вакцинації припав на завершення тижня та вихідні
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що план щодо Covid-вакцинації в Україні не зірвано.
Як пояснив міністр в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, частина медичних працівників відмовляються робити щеплення від Covid-19, оскільки нещодавно перехворіли на коронавірус та мають антитіла.
«Звичайно ж він (план, – ред.) не зірваний. У нас є багато медиків. На першому етапі ми вакцинуємо медиків, які працюють в Covid-лікарнях, а багато хто з них перехворів, і перехворів менш ніж шість місяців тому і мають антитіла. Вони вважають, що хочуть вакцинуватися пізніше, щоб це був дійсно захист», – сказав очільник МОЗ.
Степанов додав, що також є відсоток медиків, які не хочуть вакцинуватися через власні погляди.
«Є частина людей, які не виявляють бажання. Медпрацівники з одного боку наші герої, а з іншого – такі ж люди, які мають свої думки», – зазначив міністр.
Також глава МОЗ пов'язав малу кількість щеплень з тим, що початок вакцинації припав на завершення тижня та вихідні.
Нагадаємо, від коронавірусу вже вакцинувалися майже п’ять тисяч українці.
До слова, китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.
У понеділок, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.
Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.
Також Степанов зізнався, що популяризація вакцинації знизить ризики невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах.
Раніше очільник МОЗ обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7. За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.
Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.
25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.