За місяць на протестах в Іраку загинули понад 300 демонстрантів



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Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг

Починаючи з 1 жовтня, в ході акцій протесту в Іраку загинули 319 демонстрантів, 15 тисяч зазнали поранень.

Про це повідомили в комітеті з прав людини при парламенті Іраку, інформує Anadolu.

Раніше влада Іраку ввела комендантську годину в Багдаді та містах Ен-Насирія (провінція Зікар), Ель-Амара (провінція Майсан) і Ель-Хілла (провінція Бабіль).

Протести охопили Басру, Ед-Діванію, Кербелу, Васіт і Кіркук.

Антиурядові протести в Іраку спалахнули 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Протестуючі вимагають від влади проведення комплексних реформ, в тому числі залучення до відповідальності корумпованих чиновників, поліпшення ситуації в сфері держпослуг і на ринку праці.

Нагадаємо, в Іраку з 25 жовтня внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули щонайменше 63 людини.