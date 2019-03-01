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    За організацію незаконної міграції українців у Польщі арештували чотирьох людей

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    <p>Шахрайство полягало у реєстрації для громадян України за гроші запрошень до Польщі (що є підставою для отримання візи) підставними особами</p> - За організацію незаконної міграції українців у Польщі арештували чотирьох людей

    Шахрайство полягало у реєстрації для громадян України за гроші запрошень до Польщі (що є підставою для отримання візи) підставними особами

    За даними слідства, злочинна група у 2015-2018 роках організувала незаконну міграцію приблизно 300 осіб

    На території Люблінського воєводства – у Томашові, Транаватці і Замості, затримали трьох громадян Польщі та одного громадянина України, яких підозрюють в участі у злочинній групі, яка організовувала українцям незаконний перетин кордону.

    Про це повідомив речник коменданта Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький.

    За його словами, трьом особам прокурор висунув обвинувачення у керуванні, а одній в участі в організованій злочинній групі, котра займалася незаконною міграцією. Усіх затриманих за клопотанням прокуратури арештовано на три місяці.

    Серед затриманих є чиновник, який працював у Департаменті з питань громадян та іноземців у філії Люблінського воєводського управління у місті Замостя.

    За даними слідства, злочинна група у 2015-2018 роках організувала незаконну міграцію приблизно 300 осіб і одержала за це понад 130 тис. євро. Шахрайство полягало у реєстрації для громадян України за гроші запрошень до Польщі (що є підставою для отримання візи) підставними особами.

    Іноземці безпосередньо після отримання польської візи на підставі придбаних у Польщі запрошень їхали до інших країн Європейського Союзу – до Чехії, Словаччини, Литви, Латвії та Франції.

    У розслідуванні, що дотепер велося у цій справі, обвинувачення в організації незаконної міграції та участі у злочинній групі вже висунуто 13 особам, а 5 з них теж висунуто обвинувачення у керуванні організованою злочинною групою. Підозрювані - поляки, українці та німці.

    Джерело: Польське радіо

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