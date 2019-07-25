За півроку в Україні жертвами педофілів стали 32 дитини



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Київська область стала лідером за кількістю актів сексуального насильства над дітьми

З початку 2019 році в Україні 32 малолітніх дітей стали жертвами сексуального насильства з боку педофілів.

Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на інформаційний запит УНН.

«В Україні протягом січня-червня 2019 року від сексуального насильства постраждали 32 малолітніх дитини», - йдеться у повідомленні.

Київська область стала лідером за кількістю актів сексуального насильства над дітьми: тут з початку року зафіксовано 7 випадків. На другому місці – Донецька область, тут встановлено 5 подібних злочинів щодо дітей. Далі йде Одеська область, де за 6 місяців від дій педофілів постраждали 4 дітей.

У Харківській області малолітніх жертв збоченців було троє. У Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Чернігівській областях зафіксовано по 2 постраждалих. У Житомирській, Івано-Франківській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій від сексуального насильства постраждало по одній дитині.

Разом з тим, у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій областях та у Києві і Севастополі не було виявлено жодного потерпілого, повідомляє ГПУ.

Інформації про ситуацію в окупованому Криму в цілому немає.

Як відомо, 11 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Законопроект номер 6449, розроблений представниками Радикальної партії, за основу і в цілому на позачерговому пленарному засіданні парламенту підтримали 247 народних депутатів.

Ухваленим законом Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розкритикувала ухвалений народними депутатами закон, який передбачає примусову хімічну кастрацію засуджених за педофілію, і висловила сподівання, що президент його ветує.

15 правозахисних організацій України звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати закон №6449, ухвалений Верховною Радою 11 липня, про посилення відповідальності за статеві злочини проти неповнолітніх, зокрема, про впровадження примусової хімічної кастрації.